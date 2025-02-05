Перспективы развития системы образования на период до 2036 года обсудили в Балашихе

Стратегическая сессия по разработке предложений по развитию системы образования Московской области до 2036 года и на перспективу до 2040 года прошла в гимназии № 1 имени Героя РФ А. В. Баландина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие делегации из 12 городских округов Подмосковья, входящих в Балашихинское зональное объединение. Среди них: Балашиха, Богородский, Звёздный городок, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Реутов, Фрязино, Черноголовка, Шатура, Щелково и Электросталь.

Всего в Балашиху прибыло более 100 человек — это работники сферы образования, в том числе директора школ и молодые специалисты, а также родители детей, обучающихся в образовательных организациях области.

Перед тем как поделиться своими предложениями по теме сессии, участники мероприятия рассказали, как сегодня ведется работа в сфере образования в их округах и Подмосковье в целом.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова собравшихся поприветствовала заместитель главы округа Лилия Татевосян. Она рассказала, что в городе осуществляют работу 66 образовательных организаций разных форм собственности: 35 муниципальных школ, 3 учреждения допобразования, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радуга» и другие. В них обучается свыше 110 тысяч человек.

«Успех России и ее будущее зависят от уровня образования в стране — отметил Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию. В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области создана рабочая группа — все участники образовательного процесса всех учреждений области вовлечены в обсуждение и сбор предложений для включения в проект стратегии развития образования. Основа для развития образования в регионе сформирована. В школах реализуется единая программа воспитания. Создано единое образовательное пространство. Сегодня участникам рабочей группы важно определить первоочередные вызовы, проблемы, способы их решения, установить конкретные результаты для всех направлений и способы их измерений. Только вместе мы можем реализовать те большие цели, которые стоят перед нами», — сказала Лилия Татевосян.

Мероприятие продолжилось в формате «форсайт сессии» — в течение трех часов в группах эксперты вырабатывали предложения по теме, которые лягут в основу будущего единого документа.

«Сегодняшняя — это третья стратегическая сессия, организованная в Подмосковье. После завершения всех мероприятий мы направим наши предложения в Министерство образования Московской области. После чего они подготовят единый документ и направят Губернатору. К апрелю все предложения должны быть сформированы и уйти на уровень Российской Федерации. Поэтому то, что мы сегодня делаем, это действительно важная работа», — отметила в завершении модератор сессии, член рабочей группы по подготовке предложений в стратегию развития образования, начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.

Стратегия развития образования на ближайшие 15 лет разрабатывается в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Она направлена на развитие допобразования, мотивацию учащихся достигать успехов, профессиональный рост учителя, совершенствование образовательных программ и внедрение современных технологий, вовлечение родителей в образование своих детей, дошкольное образование, наставничество, работу с детьми с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.