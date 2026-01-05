сегодня в 15:51

Пермского стримера осудили в Москве за радужный флаг*

Преображенский суд столицы провел заседание, на котором назначил штраф пермскому стримеру по делу о пропаганде экстремистской символики, сообщает «Осторожно, Москва» .

Осенью сотрудники центра «Э» обнаружили Telegram-канал начинающего стримера из Перми. 21-летний молодой человек постил оповещения о стримах, мемы, а также общался со своими подписчиками. В одном из постов блогера обнаружили видео, где фигурировал радужный флаг*.

Сейчас данный Telegram-канал удален, на момент обнаружения в нем было около 80 подписчиков. 11 декабря проведена последняя трансляция.

Суд прошел 17 декабря.

*Международная организация ЛГБТ внесена Росфинмониторингом в перечень террористов, экстремистов, а также запрещена в РФ.

