Перевоспитания не будет: юрист пояснил, почему тюрьма алкоголика не исправит
Фото - © Валерий Елистратов / Фотобанк Лори
Россиян, страдающих алкоголизмом, невозможно посадить в тюрьму «на перевоспитание», закон такое не предусматривает, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.
Ранее создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил принудительно отправлять алкоголиков в тюрьму на полгода и заставлять их оплачивать свое лечение от зависимости.
Костин подчеркнул, что такое невозможно сделать с точки зрения закона, а данная инициатива направлена исключительно на самопиар.
«Если допустить возможность подобного, то сразу встает вопрос реализации. Более того, УК РФ и КоАП РФ уже содержат санкции в виде принудительных работ, однако с точки зрения административного и уголовного законодательства гражданина нельзя привлечь к ответственности за наличие у него такого рода заболевания», — отметил юрист.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.