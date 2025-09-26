Перевоспитания не будет: юрист пояснил, почему тюрьма алкоголика не исправит

Юрист Костин: посадить алкоголика в тюрьму «на перевоспитание» нельзя по закону

Россиян, страдающих алкоголизмом, невозможно посадить в тюрьму «на перевоспитание», закон такое не предусматривает, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

Ранее создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил принудительно отправлять алкоголиков в тюрьму на полгода и заставлять их оплачивать свое лечение от зависимости.

Костин подчеркнул, что такое невозможно сделать с точки зрения закона, а данная инициатива направлена исключительно на самопиар.

«Если допустить возможность подобного, то сразу встает вопрос реализации. Более того, УК РФ и КоАП РФ уже содержат санкции в виде принудительных работ, однако с точки зрения административного и уголовного законодательства гражданина нельзя привлечь к ответственности за наличие у него такого рода заболевания», — отметил юрист.

