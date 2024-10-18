Перестать быть удобной и критиковать себя: как женщине развить самоценность

Сейчас понятие «самооценка» гораздо популярнее, чем самоценность. Однако именно осознание собственной ценности имеет решающее значение для достижения гармонии с собой и с миром, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и соцзащиты населения Екатерина Игонина.

18 октября отмечается Всемирный день женского счастья. Он появился для помощи женщинам с депрессией. Причем было предложено отмечать его несколько раз в год. Его даты — 21 февраля, 11 июня и 18 октября.

«Повышение самооценки — как правило вещь временная. Допустим, можно добиться каких-то впечатляющих результатов в похудении и тем самым самооценку повысить. Но если потом вес вернется да еще и с парой дополнительных килограммов? Вряд ли самооценка останется прежней», — сказала Игонина.

Она уточнила, что самоценность — это про стабильное понимание своей значимости, принятие себя такой, какая ты есть во все времена, про умение ценить, уважать и любить себя всегда.

«Мы зачастую выбираем главенство внутреннего критика и постоянное следование чему-то и кому-то: традициям и социальным установкам, морали и общественному мнению, родительским представлениям и чужим ожиданиям, семье и начальству», — добавила специалист.

По ее словам, чтобы развить самоценность, нужно проделать сложную и кропотливую работу, включающую много составляющих, среди которых и особенности воспитания.

Сначала эксперт посоветовала определиться с тем, что является приоритетным.

«Понимание того, что ценно именно вам, поможет сберечь массу сил и времени, которые тратятся в гонке за тем, что принято хотеть всем. Возможно, вы уже обладаете всем нужным?» — добавила Игонина.

Она рекомендовала женщинам разучиться обесценивать свои достижения, перестать себя критиковать, в корне поменять отношение к ошибкам.

«Не секрет, что все мы время от времени посыпаем голову пеплом из-за неверных решений, действий и слов. И хотя прекрасно понимаем, что сделанного порой не исправить, продолжаем раскаиваться и предполагать, как могло быть, если бы не», — пояснила эксперт.

По мнению специалиста, еще важно помнить о соблюдении границ и уметь отказывать, быть снисходительными к тому, чего не умеете, развивать творческие способности.