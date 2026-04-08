Соль из блюда можно «вытянуть» водой, рисом или картофелем, а гарниры — просто разбавить новой порцией без соли, сообщила РИАМО кулинарный блогер Шахноза Фозилова.

«Если блюдо пересолили, сначала смотрим, что именно получилось. В супе или соусе проще всего немного разбавить вкус водой, если объем это позволяет. Еще можно опустить в марле немного риса или добавить картофель кубиками. Они хорошо тянут соль», — рассказала Фозилова.

Она добавила, что если пересолены пюре, каша или макароны, то один из вариантов — просто сварить еще одну порцию без соли и смешать с готовой.

«С сырым мясом или рыбой еще проще, их можно быстро промыть холодной водой. Если пересол уже в готовом мясе или рыбе, обычно сильнее всего страдает верхний слой, поэтому иногда достаточно снять его и подать блюдо с нейтральным соусом», — отметила блогер.

Фозилова посоветовала солить ближе к концу готовки, а мясо не передерживать. Тут очень выручает кухонный термометр.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.