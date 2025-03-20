Пересмотр тарифов на транспортные услуги можно получить онлайн в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по установлению тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Теперь организации, которые занимаются перевозкой грузов, ремонтом подвижного состава, погрузкой и разгрузкой составов и т. д., могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов. Новая процедура появилась на портале госуслуг Подмосковья. Оформить заявку можно онлайн в личном кабинете», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Установление цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов». Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Чтобы установить тариф или пересмотреть его, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам поступит в личный кабинет на региональном портале.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 30 календарных дней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.