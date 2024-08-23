«Перешел дорогу»: экс-«вагнероец» назвал новую версию гибели Пригожина

Бывший боец ЧВК «Вагнер» не исключил, что самолет основателя военной компании Евгения Пригожина мог взорваться в воздухе из-за того, что его заминировали спецслужбы одной из стран НАТО. По словам солдата, у Пригожина были враги — за время работы в Африке, Сирии и Донбассе он «много кому перешел дорогу», сообщает NEWS.ru .

По словам бывшего «вагнеровца», бойцы ЧВК насолили французам и американцам во время выполнения задач в Африке.

Он также рассказал, что его братья по оружию, служившие под знаменами Пригожина, не исключают варианта, что руководство военной компании ликвидировали именно представители Франции и США. Однако, по словам бойца, американцы и французы могли сделать это «не собственными руками».

«Как это могло произойти? Напомню, что в последнее время у нас стали хватать силовиков за госизмену», — высказался военный.

Сегодня, 23 августа, отмечается ровно год со дня гибели Евгения Пригожина. Бизнесмен погиб в авиакатастрофе на лайнере Embraer Legacy, рухнувшем в Тверской области. Тогда на борту находилось руководство ЧВК «Вагнер» и три члена экипажа, в сумме — 10 человек. Никому из них не удалось выжить.