Переселение из аварийного жилья обсудили с жителями Ленинского округа

В Ленинском городском округе в деревне Сапроново состоялась встреча с жителями, посвященная вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья. Мероприятие прошло при участии главы округа Станислава Каторова и заместителя генерального директора ГК ФСК по девелопменту «Московская область» Татьяны Кольцовой в рамках реализации договоров о комплексном развитии территории, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сегодня совместно с застройщиком мы провели встречу с жителями домов по адресам Строительная 8 и Строительная 18. Мы показали типовые квартиры, которые будут предложены для переселения, выслушали обратную связь. В течение двух недель каждому жителю будет представлена его конкретная квартира», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что в рамках программы Группа компаний ФСК передает администрации квартиры общей площадью не менее 796 кв. м. Новое жилье расположено в современном жилом комплексе «1-й Донской» и полностью готово к заселению: квартиры имеют продуманную планировку и выполнены с чистовой дизайнерской отделкой. Жители смогут переехать в комфортные условия без дополнительных затрат на ремонт.

«Я очень переживала перед встречей, но все прошло спокойно и понятно, мне очень понравилось. Нам показали современные квартиры с отличными условиями и качественным ремонтом — можно сразу заезжать и жить. Было приятно, что на встрече с главой подробно и открыто обсудили все вопросы, и жители получили на них ответы. Для нашей семьи это именно такое жилье, о котором мы даже не могли мечтать», — поделилась жительница Ленинского округа, участница программы переселения Елена.

Жилой комплекс «1-й Донской» расположен в 7 километрах от МКАД по трассе М-4 «Дон». В составе проекта запланировано девять домов переменной этажности от 6 до 24 этажей более чем на 5,3 тысяч квартир. На территории комплекса построят два детских сада, школу, станцию скорой медицинской помощи и паркинги. Также предусмотрены магазины, поликлиники, общественные пространства, детские площадки, зоны для отдыха и прогулок, включая благоустроенную набережную.

