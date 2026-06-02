Пересадили в темноту: блогера прогнали с места в ресторане из-за бизнес-ланча

Неприятная ситуация произошла в одном из турецких ресторанов в Москве. Популярного блогера Анастасию Корнееву прогнали с места у окна в заведении по причине того, что девушка заказала бизнес-ланч, а не основное меню.

По словам Корнеевой, она с подругой приехала в этот ресторан, потому что обожает турецкую кухню. В заведении почти никого не было.

Девушки заняли место у окна и заказали бизнес-ланчи на 3300 рублей. Однако посетителям запретили сидеть за столиком и попросили пересесть в другое место. Девушки попросили остаться, потому что здесь было достаточно света, чтобы снимать видео.

«На что нам отказали и пересадили в темноту. Мне кажется такая политика очень странной и не клиентоориентированной», — заключила Корнеева в своем блоге.

Большинство подписчиков поддержали девушек. Многие возмутились, что посетительницы не покинули заведение после такого отношения. Однако были и те, кто считает, что была настоящая причина, почему блогеров попросили пересесть, просто о ней никому не говорят.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.