Перерождение и преображение: россиянам объяснили значение символа грядущего года

Змеи не любят лишнюю суету, они практичны и экономны, а как символ года эти рептилии представляют собой перерождение и преображение. Об этом сообщили эксперты во время пресс-конференции Деда Мороза из Великого Устюга.

«Змеи не любят суеты, они очень обстоятельные и экономные. Их обмен веществ тоже очень экономный, они никуда не спешат. Змеям бы очень понравились экономные и рациональные люди. Еще я бы назвала змей символом оригинальности, грации и красоты. Уверена, если бы змеи умели говорить, то в новом году они пожелали бы нам быть такими же красивыми и грациозными», — сказала заместитель директора Тульского экзотариума Светлана Ковальчук.

Также она показала журналистом представителя символа наступающего года — королевского питона Николая. Эксперт уточнила, что это самец в возрасте около 5 лет.

«Если говорить о сакральном значении, то змея считается символом перерождения, сбрасывания кожи. Это значит, что что-то останется позади, а чему-то новому открывается место. В индуистской традиции змея символизирует энергию пенгалини, которая говорит о преображении духовном», — сказала психолог Анетта Орлова.