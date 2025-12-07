«Перепутали» зиму с весной: почки набухают на деревьях из-за теплой погоды

Теплая и бесснежная погода может привести к дефициту урожая в России. Растения «перепутали» зиму с весной, на деревьях уже набухают почки, сообщает SHOT .

Жители Москвы, Башкирии, Удмуртии, Краснодарского края и других регионов России наблюдают признаки весеннего пробуждения природы. На деревьях и кустарниках набухают почки, а некоторые растения уже покрылись первыми зелеными листочками.

По словам биологов, преждевременное пробуждение растений может негативно сказаться на их состоянии. В условиях низких температур почки повреждаются и отмирают, что замедляет их рост и развитие. Старший научный сотрудник лаборатории дендрологии ГБС РАН Игорь Яценко отметил, что из-за погоды урожай плодовых деревьев, таких как яблоки, сливы и груши, в следующем году будет ниже, чем в 2025 году. Особенно уязвимы северные растения, например, жимолость, которая может погибнуть зимой, поскольку уже пытается зацвести.

Отсутствие снежного покрова усугубляет ситуацию, так как он должен защищать почву от глубокого промерзания. Наиболее неблагоприятный сценарий для зимы — внезапные и сильные морозы без снега, что ставит под угрозу выживание растений.

