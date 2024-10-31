Перепелицын: «ЕР» включится в обеспечение объединения Люберец и Дзержинского

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын сделал по итогам 96-го заседания областного парламента, в ходе которого был принят закон об объединении Дзержинского и Люберец в один городской округ, отметил, что «Единая Россия» включится в процесс обеспечения бесшовного объединения муниципалитетов. Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного отделения партии.

С инициативой объединения выступил Совет депутатов Дзержинского — она была поддержана депутатами Люберец.

«Структуры „Единой России“, включая исполнительные комитеты партии в обоих городских округах, наши общественные приемные уже подключаются к работе, чтобы переходный период и последующие процессы в условиях одного большого городского округа никак не сказался на повседневной жизни жителей. Соответствующий вектор сегодня в ходе заседания парламента озвучил секретарь регионального отделения, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов», — сказал Денис Перепелицын.

Он также подчеркнул, что исполкомы, приемные партии в Люберцах и Дзержинском полностью готовы к приему обращений, вопросов и пожеланий от местных жителей.

«Кроме этого задать интересующие вопросы граждане могут и к депутатам Мособлдумы. От фракции „Единая Россия“ их интересы представляют Лидия Антонова и Дмитрий Дениско. Также Люберцы входят в избирательный округ депутата Государственной Думы Романа Терюшкова», — уточнил Перепелицын.

После объединения Люберцы станут городским округом с единой административной структурой. Переоформлять документы местным жителям не потребуется. Также, объединение не потребует какого-либо дополнительно финансирования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.