Перепад температур и график: как быстро уложить младенца спать

Главный секрет быстрого засыпания ребенка кроется не в гаджетах, а в жестком контроле «давления сна». Если малыш не выработал свою норму физической активности за день, никакой шум водопада его не отключит. Строго следите за возрастными окнами бодрствования. Об этом РИАМО сообщила сомнолог Анна Позова.

«Бум на генераторы белого шума тоже вполне объясним: звук шипящего радио или дождя имитирует гул материнских артерий в утробе, блокируя резкие бытовые звуки. Но это лишь акустический костыль», — отметила сомнолог.

Еще один критический фактор — гормональный. За час до укладывания в доме должен наступить визуальный полумрак. Уберите все планшеты, телевизоры и верхний свет, оставьте только теплые желтые ночники. Синий спектр разрушает выработку мелатонина.

«Также важен перепад температур. Теплая ванна перед сном искусственно нагревает тело и расширяет сосуды, а когда ребенка приносят в хорошо проветренную, прохладную спальню, температура тела быстро падает. Мозг считывает это как древний эволюционный сигнал „солнце село, пора спать“» — объяснила эксперт.

И самое важное, по словам сомнолога, это один и тот же ритуал перед сном. Он должен быть скучным, предсказуемым и повторяться изо дня в день.

«Дети тотально консервативны, монотонная рутина дает им чувство безопасности, без которого нервная система просто не способна затормозить», — заключила Позова.

