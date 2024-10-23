Переходит все границы: в Перми разразился скандал из-за камер в школьном туалете

сегодня в 18:03

В пермских школах установили камеры видеонаблюдения в туалетах

Скандал из-за камер видеонаблюдения в школьных туалетах разразился в Перми. В Минобразования назвали установку устройств в уборных незаконной, сообщает РЕН ТВ .

Инициатива установить камеры принадлежит администрациям некоторых школ, а также родителям. Это решение должно было стать профилактикой курения, буллинга и порчи имущества учебных заведений.

«Какими бы ни были причины установки — эти действия незаконны и нарушают личное пространство учащихся, что недопустимо», — высказались о ситуации в региональном Минобразования.

Камеры видеонаблюдения установлены в школах № 42, 47 и 116. Директорам уже дали поручение снять устройства.

Ранее в Уфе классный руководитель опозорила школьника, чей отец — боец СВО. Педагог все еще продолжает работать в учебном заведении, а ребенка перевели в другую школу.