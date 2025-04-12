Передовиков Орехово-Зуевского округа наградили на праздновании Дня труда

В Орехово-Зуеве отметили День труда Подмосковья, сообщили в пресс-службе округа.

Торжество открыла выставка производителей округа. Свою продукцию представили как молодые предприниматели, так и именитые компании.

Лучшие специалисты самых разных отраслей принимали заслуженные награды от почетных гостей.

Первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова вручила Благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева, депутата Государственной Думы Геннадия Панина и администрации Орехово-Зуевского округа.

Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов отметил трудящихся Почетными грамотами и знаком Московской областной Думы «За труды». Гендиректор Московского областного спортивного клуба профсоюзов «Подмосковье» Денис Арасланов вручил нагрудный знак «За содружество».

На сцене чествовали как отдельных специалистов, так и трудовые династии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.