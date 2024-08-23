Перед поездкой за границу россиянам придется проверять питомцев на бешенство

В Россельхознадзоре заявили, что россияне, планирующие вывозить своих питомцев за пределы страны, обязательно должны будут тестировать животных на наличие антител к бешенству, сообщает «Вечерняя Москва».

В уральском управлении ведомства рассказали, что новые правила по перевозке питомцев за границу РФ начнут действовать с 16 сентября 2024 года. Ранее для путешествий в ряд стран эти тесты не были обязательными.

Для поездок в страны Евросоюза, СНГ, Евразийского экономического союза и Грузию до сих пор не нужны были исследования уровня иммунного ответа на вирус бешенства, рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что в числе исключений находятся такие страны, как ОАЭ, Тайвань, Япония, Израиль, Турция, Южная Корея и Китай. Для ввоза мелких домашних животных в эти государства потребуется предоставить результаты теста на наличие антител к бешенству перед пересечением границы.