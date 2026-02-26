Перед 23 Февраля и 8 Марта число фишинговых сайтов выросло почти в 2 раза

В преддверии 23 Февраля и 8 Марта количество фишинговых сайтов увеличилось почти вдвое и превысило декабрьские показатели, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В предпраздничный период число фишинговых ресурсов выросло в 1,8 раза по сравнению со среднегодовым уровнем. Февраль 2025 года стал лидером по количеству угроз, несмотря на меньшее число календарных дней, отметили в пресс-службе МегаФона.

Более 40% поддельных сайтов маскируются под соцсети и мессенджеры. Через такие страницы злоумышленники получают доступ к аккаунтам и продолжают обман уже от имени владельцев. Еще 27% фишинговых ресурсов имитируют финансовые и инвестиционные сервисы, около 13% — распространяют фейковые новости и обещания компенсаций. В праздники также растет число поддельных маркетплейсов.

Директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов отметил, что в предпраздничной спешке люди чаще переходят по сомнительным ссылкам и не проверяют источники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.