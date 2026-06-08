Пенсионеры Лобни завоевали серебро на спартакиаде в Коломне

Команда Союза пенсионеров Лобни 6 июня приняла участие в X Спартакиаде пенсионеров Московской области, которая прошла в конькобежном центре «Коломна», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейная спартакиада собрала более 400 участников из свыше чем 36 муниципалитетов Подмосковья. Спортсменов и болельщиков на церемонии открытия приветствовала исполнительный директор «Союза пенсионеров России» Ольга Маркова. Она пожелала участникам успешных стартов и высоких результатов.

Команда из Лобни продемонстрировала сплоченность и волю к победе. Постоянный участник соревнований Александр Морозов занял второе место в дисциплине «пулевая стрельба».

«Мы получили заряд бодрости, возможность пообщаться с людьми своего возраста и стимул к новым победам и дальнейшему участию в соревнованиях», — отметили участники спартакиады из Лобни.

Они также поблагодарили главу городского округа Анну Кротову за предоставленный для поездки комфортабельный автобус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.