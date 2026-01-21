Пенсионеры из Талдомского округа посетили сафари-парк в Клину

Участники проекта «Активное долголетие» из Талдомского округа совершили экскурсионную поездку в сафари-парк «Изумрудный лес» в Клинском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пенсионеры из Талдомского округа приняли участие в экскурсии в сафари-парк «Изумрудный лес», расположенный в Клинском городском округе. Поездка прошла в рамках проекта «Активное долголетие».

Во время экскурсии участники познакомились с экзотическими животными и смогли понаблюдать за ними в условиях, приближенных к естественным. Организаторы отметили, что поездка стала для пожилых жителей праздником и возможностью пообщаться друг с другом.

Мероприятие способствовало укреплению дружеских связей между участниками и подарило новые впечатления. Проект «Активное долголетие» продолжает создавать условия для активного и интересного досуга пожилых жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.