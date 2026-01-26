Пенсионеры из Домодедова победили в интеллектуальном турнире в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде 24 января прошел областной турнир «Новогодняя битва умов — сканворд» среди пенсионеров, где команда из Домодедова заняла первое место, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Турнир прошел в Доме культуры «Лоза» и собрал 250 участников из девяти городских округов Подмосковья. В фестивале приняли участие команды проекта «Активное долголетие», которые соревновались в разгадывании сканвордов, демонстрируя эрудицию и командный дух.

Победителем стала команда «Домодедовские сударыни» из Домодедова. Второе место заняла команда «Мытищинский нейропровод» из Мытищ, третье — «Мудрая сова» из Воскресенска. Участники получили по пять заданий, каждое из которых включало скрытые буквы для составления финального слова.

В рамках фестиваля также прошли мастер-класс по созданию елочных игрушек, музыкальные и танцевальные номера, а также конкурс на лучший карнавальный костюм. Представители ПАО Сбербанка выбрали победителей в этом творческом состязании.

Директор комплексного центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева отметила, что мероприятие стало ярким примером поддержки активного долголетия и развития талантов среди старшего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.