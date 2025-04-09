Пенсионеры Балашихи могут вступить в клуб «Активное долголетие»

Цигун, скандинавская ходьба, адаптивная физкультура, плавание: это лишь малая часть того, чем можно заняться в «Активном долголетии». Всего балашихинский клуб предлагает более 25 разнообразных бесплатных занятий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В „Активном долголетии“ я занимаюсь около двух лет. Мне очень нравится цигун. Здесь хороший преподаватель, хорошая команда, приятные и доступные упражнения», — поделился участник клуба Станислав Шигаров.

Есть и кружки рукоделия, хорового пения, а также занятия по настольному теннису и различным видам танцев. Кроме того, участники программы регулярно помогают участникам СВО, посещают увлекательные экскурсии по Подмосковью и соседним регионам, а также принимают участие в еженедельных концертах клуба.

«Узнала об „Активном долголетии“ в интернете. Кружков очень много, организовано все достойно. Мне ближе всего танцы. Пришла, не пожалела, живу этим», — сказала участница клуба Марина Свитко.

Для того чтобы присоединиться к клубу «Активного долголетия», достаточно иметь социальную карту жителя Московской области. Программа предоставляет пенсионерам городского округа старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) широкие возможности для поддержания здоровья, развития творческих способностей и расширения круга общения.

«В этом году вышла на пенсию и продолжаю жить. Жизнь — это активное долголетие, танцы. Спасибо за этот проект. После пенсии жизнь продолжается. Это здорово!» — поделилась участница клуба Марина Чирухина.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.