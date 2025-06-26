Пенсионеров Талдома предупредили о новых способах мошенничества

Пенсионеры Талдома узнали о новых способах мошенничества и о том, как не стать жертвой обмана, передает пресс-служба прокуратуры.

Самый распространенный вид обмана — это звонки от якобы родственников и знакомых с просьбой срочно перевести деньги, рассказал заместитель городского прокурора Денис Горелов на встрече с пенсионерами округа.

По словам заместителя прокурора Дениса Горелова, в этом году преступники смогли выманить около 3 млн рублей у жителя Талдома. Часть денег молодой человек перевел мошенникам, взяв кредит в банке.

Денис Горелов напомнил, что сообщать данные банковских карт и переводить деньги на «безопасные счета» нельзя. Если к вам обращаются с такими просьбами, немедленно прекратите разговор и позвоните