Пенсионеров связывали перед сном в частном пансионате в Новой Москве

Пожилых постояльцев частного пансионата в Новой Москве, откуда в воскресенье были госпитализированы 12 человек, связывали перед сном, сообщает Mash .

Ранее стало известно, что не менее 12 пенсионеров доставили в больницу из пансионата в деревне Пенино в ТиНАО. У постояльцев, по предварительным данным, нашли кишечную инфекцию.

Сотрудники центра утверждают, что были вынуждены связывать постояльцев для их же безопасности. Персонал опасается, что бабушки и дедушки могут поскользнуться и упасть, если попытаются встать ночью. Другая причина — непредсказуемое поведение некоторых пенсионеров из-за деменции.

Родственники, которые узнали о таких экспериментах только когда увидели синяки на руках близких, остались недовольны объяснениями и разрывают договоры. Содержание в пансионате обходится семье в 45-80 тыс. рублей ежемесячно.

