Пенсионеров Рузского округа 18 мая приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы

Активных долголетов Рузского округа 18 мая приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы. Мероприятие пройдет на стадионе «Урожай» в Рузе по адресу: улица Социалистическая, 63. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

На фестиваль приглашаются участники программы «Активное долголетие».

В программе:

открытие фестиваля;

разминка;

проход всех участников мероприятия со скандинавскими палками по беговой дорожке стадиона;

соревнования для желающих на время (1 круг);

заминка;

скандинавская викторина;

концерт участников проекта «Активное долголетие»;

чаепитие;

награждение участников фестиваля.

Начало фестиваля в 11:00.

Перед началом мероприятия необходимо пройти регистрацию по социальной карте. Палки можно взять заранее в центре социального обслуживания по адресу: г. Руза, улица Федеративная, дом 11 или получить на стадионе в день мероприятия.

Справки можно навести по телефону: 8 (496) 275-03-68.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа «Социальная защита населения».

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.