Пенсионеров Рузского округа 18 мая приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы
Активных долголетов Рузского округа 18 мая приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы. Мероприятие пройдет на стадионе «Урожай» в Рузе по адресу: улица Социалистическая, 63. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
На фестиваль приглашаются участники программы «Активное долголетие».
В программе:
- открытие фестиваля;
- разминка;
- проход всех участников мероприятия со скандинавскими палками по беговой дорожке стадиона;
- соревнования для желающих на время (1 круг);
- заминка;
- скандинавская викторина;
- концерт участников проекта «Активное долголетие»;
- чаепитие;
- награждение участников фестиваля.
Начало фестиваля в 11:00.
Перед началом мероприятия необходимо пройти регистрацию по социальной карте. Палки можно взять заранее в центре социального обслуживания по адресу: г. Руза, улица Федеративная, дом 11 или получить на стадионе в день мероприятия.
Справки можно навести по телефону: 8 (496) 275-03-68.
В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа «Социальная защита населения».
В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.
«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.