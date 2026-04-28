Прием заявок на 12-й Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2026» стартовал для пенсионеров и жителей старшего возраста Подмосковья. Работы принимают с 28 апреля по 27 октября, итоги подведут в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашают пенсионеров и жителей старше 50 лет, в том числе пенсионеров-инвалидов, которые освоили компьютер и интернет самостоятельно или на специализированных курсах.

В этом году предусмотрены номинации «Мои интернет-достижения», «Моя интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Я волонтер!», а также специальная номинация для преподавателей «Авторские методики преподавания».

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс», выбрав пункт «Заявка на участие». К анкете нужно прикрепить конкурсную работу в выбранной номинации и две личные фотографии.

В 2025 году конкурс объединил 5 675 участников из 79 регионов России. От Московской области поступило 988 работ. В номинации «Мои интернет-достижения» победила жительница Подмосковья Людмила Михайловна Навойчик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.