Пенсионерку из Москвы осудили на 1,5 года условно за поджог будки на выборах

Столичную пенсионерку Люблинский суд приговорил к 1,5 годам условно за поджог будки для голосования на выборах президента РФ в марте, сообщает SHOT .

70-летнюю женщину мошенники начали разводить за неделю до первого дня голосования — 15 марта. С 9 марта злоумышленники внушили пенсионерке, что она сможет спасти выборы.

Пожилая женщина до последнего не понимала, что стала жертвой преступников, и в итоге подожгла будку на избирательном участке в районе Марьино в столице.

«Мне нечего сказать, правда. Я была уверена, что действую в рамках закона», — сказала пенсионерка.

Она полностью признала свою вину в произошедшем.