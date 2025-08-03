Пенсионерка насобирала 2,5 тонны отходов в хрущевке в подмосковном Подольске

Две с половиной тонны отходов насобирала в хрущевке жительница Подольска в Московской области. Из-за неприятного аромата соседи просят выбросить предметы, которые женщина накопила за 25 лет, сообщает SHOT .

Квартира расположена на улице Чехова в Подольске. Пенсионерка длительное время приносила домой из мусорных баков все предметы, которые ей понравились. Среди них были старые газеты, одежда, детские игрушки и даже посуда.

Через некоторое время квартира площадью 57 «квадратов» оказалась полностью забита выброшенными вещами. Соседи пожаловались на неприятный аромат, который распространился не только на подъезд, но и около дома.

Люди даже писали обращения в управляющую компанию. Однако никак на действия пенсионерки повлиять не смогли.

Пенсионерка поведала, что решила поэтапно выбрасывать якори прошлого. Она ежедневно выкидывает по частям предметы, которые копила 25 лет. Якобы «сама так решила», а не по просьбе соседей.

Владельцев квартир в доме такой темп уборки не устраивает. Они хотят, чтобы пенсионерке помогли избавиться от мусора специальные службы.