Пенсионерка, которую арендаторы лишили квартиры в Люберцах, таинственно пропала

Пенсионерка, которую арендаторы лишили квартиры в Подмосковье, таинственно пропала. По словам соседей, 72-летнюю женщину увез экс-арендатор и теперь скрывает ее местоположение, сообщает SHOT .

Ранее стало известно, что в Люберцах пенсионерка оказалась на улице из-за арендаторов, которые снимали у нее квартиру на протяжении 23 лет. Они оформили на пенсионерку большой кредит под залог ее жилья, после чего она оказалась на улице.

Выяснилось, что новые владельцы квартиры вырвали из рук Галины Егоровны телефон и спрятали в подъезде. Когда пенсионерка вышла за ним из квартиры, за ней закрыли дверь, а затем оперативно поменяли замки. Мебель, вещи и животных женщины вышвырнули на улицу.

Соцработники пришли к Галине Егоровне с предложением о переводе ее в социальное учреждение, но она отказалась. Пенсионерка не могла оставить своих питомцев. Кошку Дашу временно приютили соседи, которые также собирают средства для передержки собаки Роксаны.

Соседи и волонтеры утверждают, что экс-арендатор Георгий, который лишил пенсионерку квартиры, увез ее в другую квартиру и скрывает ее местоположение. При этом вещи Галины Егоровны остались на улице. Соседи и волонтеры разыскивают пожилую женщину.

Администрация городского округа Люберцы готова предоставить Галине Егоровне жилье на время выяснения обстоятельств. К делу подключились правоохранительные органы.

