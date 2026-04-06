Пенсионерам Солнечногорска рассказали, как обезопаситься от мошенников

В Солнечногорске представители старшего поколения получили полезные советы о том, как избежать уловок аферистов. Заместитель прокурора города Игорь Барышников провел встречу с представителями местного Общества инвалидов, на которой подробно разобрал типичные сценарии мошенничества, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В наши дни злоумышленники нередко совершают звонки, выдавая себя за работников Пенсионного фонда: сулят надбавку к пенсии и запрашивают реквизиты банковской карты. Либо же звонящие сообщают о родственнике, который якобы попал в неприятную ситуацию, и требуют немедленно передать деньги через курьера. Еще одна распространенная уловка — «лжеврачи», навязывающие покупку дорогостоящих биологически активных добавок.

Отдельно участники встречи остановились на методе «двойного обмана»: сначала жертве сообщают, что ее уже пытались обмануть, а затем предлагают «содействие» правоохранительным органам, что в итоге приводит к повторной передаче денег.

Ключевое правило безопасности — всегда самостоятельно проверять любую поступившую информацию! Обязательно свяжитесь с родственником по телефону, не открывайте дверь незнакомым людям, представляющимся медиками, и помните: сотрудники Пенсионного фонда никогда не станут просить вас перевести деньги.