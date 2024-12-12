Пенсионерам рассказали, как проиндексируют выплаты в 2025 году

Соцфонд: выплаты работающим пенсионерам проиндексируют на 7,3% в 2025 году

Пенсии работающих пожилых россиян с 1 января 2025 года хотят увеличить на 7,3%. Сумму надбавки рассчитают с учетом всех индексаций, которые гражданин пропустил с 2016 года, сообщает «Царьград» со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Размер индексации будет строиться по ожидаемому уровню инфляции на 2025 год. По прогнозу властей, инфляционный показатель составит 7,3%.

В Соцфонде заявили, что индексация будет производиться из расчета, сколько пенсионер мог бы получать, если бы в 2016 году не отменили программу индексации выплат для трудоспособных пожилых людей. Получившуюся сумму прибавят к имеющимся выплатам для пенсионеров.

После увольнения с работы пенсионерам будет доступно дополнительное увеличение пенсии, которое составят исходя из всех пропущенных индексаций.