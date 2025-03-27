Пенсионерам Подмосковья с апреля увеличат социальную пенсию почти на 15%

С 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий на 14,75%. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 15 456 рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Получатели социальных пенсий — это люди, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Эти выплаты получают также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

«Повышение социальных пенсий затронет почти 124 тыс. подмосковных жителей. Из них более 30 тысяч пенсионеров получают региональную доплату. Стоит обратить внимание, что индексация пройдет автоматически, обращаться с заявлением не нужно», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Если социальная пенсия у пенсионера ниже прожиточного минимума в Московской области, то ему выплачивается региональная социальная доплата, которая увеличивает доход пенсионера до этого уровня. В этом году прожиточный минимум пенсионера в регионе составляет 16 600 рублей.

Региональная социальная доплата устанавливается к пенсии без учета индексации текущего года, поэтому общая сумма материального обеспечения в этом году будет выше, чем в предыдущем.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как страна поддерживает старшее поколение. Он отметил, что с 1 апреля этого года социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5%.

«Уже с апреля 2025 года свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — заявил Мишустин.

Он также напомнил, что с 1 января на 7,3% были увеличены страховые пенсии, проведена дополнительная индексация исходя из инфляции. Более того, были проиндексированы военные пенсии и более 40 соцпособий, возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров.

Мишустин подчеркнул, что государство заботится и о пожилых людях, поэтому в субъектах внедряют систему долговременного ухода. Речь идет о комплексном социальном и медицинском обслуживании. В 2024 году программа охватила более 173 тыс. человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.