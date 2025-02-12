Пенсионерам Черноголовки 14 февраля расскажут о безопасности в интернете

14 февраля в 11:00 все желающие пенсионеры Черноголовки приглашаются в городскую библиотеку на лекцию, посвященную безопасности в интернете, где расскажут как защитить себя от мошенников и других угроз в сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На лекции слушатели узнают, как обезопасить свои личные данные и не стать жертвой киберпреступников, какие виды мошенничества существуют в интернете и как их избежать, как пользоваться популярными сервисами и приложениями безопасно, что такое фишинг, вишинг и другие угрозы, подстерегающие пользователей в сети.

Лекция поможет всем желающим научиться пользоваться интернетом с уверенностью и спокойствием. В мероприятии примут участие представитель отдела полиции по г. о. Черноголовка МУ МВД России «Ногинское» и представители администрации отдела территориальной безопасности и ГО ЧС.

Адрес проведения мероприятия: Черноголовка, Школьный бульвар, дом № 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.