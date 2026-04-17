Пенсионер в ЯНАО помог очистить берег Оби и теперь должен 2,3 млн рублей

Пожилой мужчина из Ямало-Ненецкого автономного округа решил помочь очистить берег Оби и позволил оставлять металлолом на собственном участке, поскольку в населенном пункте не было подходящих площадок. На него подали иск на 2,3 млн рублей, сообщает Ura .

Изначально чиновники не были против предложения пенсионера. Однако затем подали жалобу на свалку в Росприроднадзор.

Виктор Б. считает, что ущерб выдуман. Металл расположен на плитах из бетона. При этом пробы земли специалисты брали не на участке, а на территории леса.

Ржавые баржи на протяжении нескольких лет лежали на берегу. Однако виновным посчитали Виктора Б. Мужчина планирует подать апелляцию.

