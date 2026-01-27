Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер, и отсудил 40 тысяч рублей

В Омске благодаря вмешательству прокуратуры мужчине через суд удалось восстановить статус живого человека и добиться выплаты компенсации за причиненный моральный ущерб в размере 40 тысяч рублей, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области .

По данным следствия, в июле 2025 года 62-летний мужчина, пребывая в другом населенном пункте, обнаружил на портале Госуслуг информацию о блокировке его банковских карт и учетной записи из-за записи акта о смерти. При личном обращении в банки, государственные ведомства и бюджетные организации эта информация подтвердилась.

Причиной ошибочного признания гражданина умершим стали нарушения в процедуре идентификации пациентов, допущенные одной из больниц. Информация о заявителе по ошибке была занесена в медицинские документы вместо данных неизвестного, доставленного бригадой скорой помощи.

В итоге допущенные нарушения стали основанием для внесения недостоверных данных в первоначальное свидетельство о смерти и соответствующую справку. На основании этих медицинских документов ЗАГС произвел государственную регистрацию смерти фактически живого человека.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в медицинское учреждение, а также, действуя в интересах 62-летнего мужчины, подала в суд иск об установлении юридического факта того, что он жив, о внесении изменений в запись акта о смерти, первичное свидетельство и справку о смерти, а также о взыскании компенсации в размере 40 тысяч рублей за моральный ущерб.

Суд полностью удовлетворил требования, заявленные прокуратурой. В настоящее время решение суда приведено в исполнение.

