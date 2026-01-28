Пенсии пересчитали для 13 тыс многодетных мам в Москве и Подмосковья

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области с начала 2026 года пересчитало пенсии для 13 тысяч женщин с пятью и более детьми, учитывая уход за каждым ребенком до полутора лет, сообщает пресс-служба социального фонда России.

С 2026 года в России вступили в силу новые правила расчета пенсий для многодетных матерей. Теперь в страховой стаж засчитываются периоды ухода за всеми детьми до достижения ими возраста полутора лет, включая пятого, шестого и последующих детей. Ранее в стаж включали уход максимум за четырьмя детьми, и общий срок не превышал шести лет.

Перерасчет пенсий уже проведен для 13 тысяч мам-пенсионеров Москвы и Московской области, имеющих пять и более детей. Нововведение распространяется как на будущих пенсионеров, так и на женщин, которые уже получают выплаты.

За каждый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), за вторым — 3,6 ИПК, за третьим и последующими — 5,4 ИПК. За полтора года ухода сумма коэффициентов увеличивается соответственно.

Перерасчет пенсии проводится по заявлению. Подать его можно через портал госуслуг или в клиентской службе отделения СФР. Для тех, кто только оформляет пенсию, уход за всеми детьми будет учитываться автоматически.

Многодетные мамы региона также могут воспользоваться досрочным выходом на пенсию и направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. В 2025 году этим правом воспользовались 4849 женщин. Получить дополнительную информацию можно по телефону контакт-центра или на страницах СФР в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МАХ, Телеграм.

