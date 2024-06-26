Пенная вечеринка пройдет в Волоколамске в честь дня молодежи 29 июня

Яркая развлекательная программа ждет жителей и гостей Волоколамска субботним вечером на городской площади: под музыкальное сопровождение от диджея состоится пенная вечеринка, присутствующие окунутся в атмосферу разноцветных красок холли и под любимые треки потанцуют на праздничной дискотеке. Также на мероприятии выступит музыкальным коллектив кавер-группы «Краш-бэнд». В завершении вечера состоится лотерея. Победители получат призы.

Начало в 18:00.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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