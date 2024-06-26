Пенная вечеринка пройдет в Волоколамске в честь дня молодежи 29 июня
Фото - © Пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию дня молодежи, пройдут во всех Домах культуры Волоколамского округа 29 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Яркая развлекательная программа ждет жителей и гостей Волоколамска субботним вечером на городской площади: под музыкальное сопровождение от диджея состоится пенная вечеринка, присутствующие окунутся в атмосферу разноцветных красок холли и под любимые треки потанцуют на праздничной дискотеке. Также на мероприятии выступит музыкальным коллектив кавер-группы «Краш-бэнд». В завершении вечера состоится лотерея. Победители получат призы.
Начало в 18:00.
Возрастное ограничение 0+.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.