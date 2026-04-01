Пена для бритья, вино и рис: названы необычные способы окраски яиц на Пасху

Россияне красят яйца на Пасху с помощью пены для бритья, вина и риса

Окраска яиц на Пасху — одна из любимых традиций этого церковного праздника. Существует множество способов украшения яиц: от классического окрашивания луковой шелухой до современных техник с градиентами, золотой фольгой и необычными узорами. Самые уникальные способы, превращающие яйца в маленькие произведения искусства, собрали в подборке РИАМО.

Каркадэ и куркума, кофе и базилик

Окраска яиц натуральными красителями — простой способ украсить их к Пасхе. Получатся оттенки от серо-голубого до насыщенного желтого. Традиционно, помимо луковой шелухи, используются каркадэ, куркума, кофе, базилик и свекла.

Для окрашивания лучше всего брать уже отваренные яйца с белой скорлупой. После процедуры можно слегка натереть яйца растительным маслом — появится красивый блеск.

Каркадэ — серо-голубой, мраморный

Понадобятся 1-2 столовые ложки чая каркадэ, 500 мл воды, 1 ст. л. уксуса. Следует заварить каркадэ и прокипятить его 10–15 минут, затем процедить отвар и добавить уксус.

Вареные яйца нужно опустить в раствор на 1–3 часа (или на ночь для более темного цвета). Затем надо их достать и высушить. Вытирать не стоит — сотрется узор.

Куркума — желтый

Возьмите 1-2 столовые ложки куркумы на 500 мл воды, доведите до кипения и добавьте 1 ст. л. уксуса. Погрузите в отвар яйца на 10-30 минут. Затем достаньте, остудите и высушите их.

Кофе — теплый коричневый оттенок

Крепко заваренный кофе (3–4 столовые ложки на 500 мл воды) довести до кипения, добавить 1 ст. л. уксуса и поместить туда яйца. Через 1–2 часа скорлупа приобретет мягкий коричневый цвет, а при более долгом выдерживании — глубокий шоколадный оттенок.

Базилик — нежные зеленые тона

Необходимо прокипятить пучок свежего или 2–3 столовые ложки сушеного базилика в 500 мл воды в течение 15 минут, затем добавить уксус. В получившийся отвар опускаем яйца и оставляем их на несколько часов. В зависимости от концентрации можно получить приглушенные зеленоватые или серо-бежевые оттенки.

Свекла — от розового до бордового

Натертую свеклу залить водой и кипятить 20–30 минут, потом добавить уксус. Если яйца опустить в отвар на 1–3 часа, они окрасятся в розовый цвет, при более длительном настаивании — в насыщенный бордовый.

«Космические» яйца в вине

Такой метод окраски яиц привлекает эффектным результатом: скорлупа благодаря сахарам и кислотам покрывается мерцающими кристаллами и приобретает глубокий оттенок.

Для окрашивания чаще всего используют красное вино: оно дает насыщенные бордовые и фиолетовые тона. Если взять белое вино, оттенки получаются более мягкими — от золотистого до светло-бежевого, но без выраженного «кристального» эффекта.

Яйца нужно поместить в кастрюлю, залить вином так, чтобы оно полностью их покрывало, и варить на слабом огне около 10–15 минут. После этого оставить их в той же жидкости на несколько часов или на ночь — именно в процессе настаивания появляется характерный блеск.

Пена для бритья

В этом году среди необычных способов окрашивания яиц набирает популярность метод с использованием пены для бритья. Он позволяет создавать яркие, причудливые и практически художественные узоры, которые невозможно повторить обычными красителями.

Пену для бритья нужно выложить в плоскую миску или противень, затем капнуть на нее пищевые красители разных цветов и слегка размешать палочкой, создавая эффект мрамора. Потом в эту «красящую смесь» следует поместить заранее сваренные яйца и аккуратно прокатать их по пене, чтобы краска легла равномерно.

После 5–10 минут яйца надо достать и промыть — на скорлупе останутся уникальные разводы и яркие DIY-узоры.

Рисовый мешочек

Еще один необычный способ — окрашивание яиц с использованием риса.

В небольшой мешочек или тканевый носок нужно поместить сухой рис (5 ст. л), туда же капнуть около 10 капель пищевого красителя любого цвета и все хорошенько смешать.

Обсушенное горячее яйцо опускаем в пакет и тщательно перемешиваем с рисом, доводя его до желаемой окраски. Затем достаем и даем краске высохнуть.

Фломастеры, вода, салфетка

Понадобятся фломастеры, бумажные полотенца и резинки. Сначала нужно разукрасить фломастерами салфетки — вдоль и поперек. Если хотите, чтобы яйца были поярче, делайте мазки пожирнее. Смело используйте сразу несколько цветов.

Затем яйцо надо поместить в салфетку и зафиксировать ее резинкой сверху. Резинки также можно надеть на получившуюся конструкцию в разных местах, тогда узор получится еще интереснее.

После яйца следует опустить в воду на 10 секунд, а потом убрать на сухую тарелку до высыхания. Кроме того, можно положить на яйцо мокрую фольгу и пройтись по ней ребром от ложки — получатся металлические разводы. Еще один вариант — смазать яйцо растительным маслом с пищевыми блестками.

Переводные тату

Самый простой и лаконичный способ украсить яйца на Пасху — переводные тату. Они пришли на смену привычным наклейкам. Продаются такие тату на маркетплейсах и стоят в среднем от 200 до 350 рублей.

Принцип их использования прост: на вареное яйцо наклеивают готовую переводную картинку, после недолгого контакта с водой рисунок переносится на скорлупу, оставаясь ярким и четким.

С помощью этого метода можно создавать как классические пасхальные мотивы — кресты, зайчиков, цветы, — так и необычные современные дизайны, например, абстрактные узоры.

Разноцветие от природы

Новый тренд этого года — не красить яйца, а уже покупать их разноцветными от природы. От кур-несушек разных пород получаются белые, коричневые, розоватые, голубоватые и даже зеленоватые яички.

Некоторые фермеры, занимающиеся разведением курочек, предлагают приобрести у них наборы, куда входит десяток яиц, скорлупа которых имеет самые разные оттенки.

