Пена для бритья, вино и рис: названы необычные способы окраски яиц на Пасху
Окраска яиц на Пасху — одна из любимых традиций этого церковного праздника. Существует множество способов украшения яиц: от классического окрашивания луковой шелухой до современных техник с градиентами, золотой фольгой и необычными узорами. Самые уникальные способы, превращающие яйца в маленькие произведения искусства, собрали в подборке РИАМО.
Каркадэ и куркума, кофе и базилик
Окраска яиц натуральными красителями — простой способ украсить их к Пасхе. Получатся оттенки от серо-голубого до насыщенного желтого. Традиционно, помимо луковой шелухи, используются каркадэ, куркума, кофе, базилик и свекла.
Для окрашивания лучше всего брать уже отваренные яйца с белой скорлупой. После процедуры можно слегка натереть яйца растительным маслом — появится красивый блеск.
Каркадэ — серо-голубой, мраморный
Понадобятся 1-2 столовые ложки чая каркадэ, 500 мл воды, 1 ст. л. уксуса. Следует заварить каркадэ и прокипятить его 10–15 минут, затем процедить отвар и добавить уксус.
Вареные яйца нужно опустить в раствор на 1–3 часа (или на ночь для более темного цвета). Затем надо их достать и высушить. Вытирать не стоит — сотрется узор.
Куркума — желтый
Возьмите 1-2 столовые ложки куркумы на 500 мл воды, доведите до кипения и добавьте 1 ст. л. уксуса. Погрузите в отвар яйца на 10-30 минут. Затем достаньте, остудите и высушите их.
Кофе — теплый коричневый оттенок
Крепко заваренный кофе (3–4 столовые ложки на 500 мл воды) довести до кипения, добавить 1 ст. л. уксуса и поместить туда яйца. Через 1–2 часа скорлупа приобретет мягкий коричневый цвет, а при более долгом выдерживании — глубокий шоколадный оттенок.
Базилик — нежные зеленые тона
Необходимо прокипятить пучок свежего или 2–3 столовые ложки сушеного базилика в 500 мл воды в течение 15 минут, затем добавить уксус. В получившийся отвар опускаем яйца и оставляем их на несколько часов. В зависимости от концентрации можно получить приглушенные зеленоватые или серо-бежевые оттенки.
Свекла — от розового до бордового
Натертую свеклу залить водой и кипятить 20–30 минут, потом добавить уксус. Если яйца опустить в отвар на 1–3 часа, они окрасятся в розовый цвет, при более длительном настаивании — в насыщенный бордовый.
«Космические» яйца в вине
Такой метод окраски яиц привлекает эффектным результатом: скорлупа благодаря сахарам и кислотам покрывается мерцающими кристаллами и приобретает глубокий оттенок.
Для окрашивания чаще всего используют красное вино: оно дает насыщенные бордовые и фиолетовые тона. Если взять белое вино, оттенки получаются более мягкими — от золотистого до светло-бежевого, но без выраженного «кристального» эффекта.
Яйца нужно поместить в кастрюлю, залить вином так, чтобы оно полностью их покрывало, и варить на слабом огне около 10–15 минут. После этого оставить их в той же жидкости на несколько часов или на ночь — именно в процессе настаивания появляется характерный блеск.
Пена для бритья
В этом году среди необычных способов окрашивания яиц набирает популярность метод с использованием пены для бритья. Он позволяет создавать яркие, причудливые и практически художественные узоры, которые невозможно повторить обычными красителями.
Пену для бритья нужно выложить в плоскую миску или противень, затем капнуть на нее пищевые красители разных цветов и слегка размешать палочкой, создавая эффект мрамора. Потом в эту «красящую смесь» следует поместить заранее сваренные яйца и аккуратно прокатать их по пене, чтобы краска легла равномерно.
После 5–10 минут яйца надо достать и промыть — на скорлупе останутся уникальные разводы и яркие DIY-узоры.
Рисовый мешочек
Еще один необычный способ — окрашивание яиц с использованием риса.
В небольшой мешочек или тканевый носок нужно поместить сухой рис (5 ст. л), туда же капнуть около 10 капель пищевого красителя любого цвета и все хорошенько смешать.
Обсушенное горячее яйцо опускаем в пакет и тщательно перемешиваем с рисом, доводя его до желаемой окраски. Затем достаем и даем краске высохнуть.
Фломастеры, вода, салфетка
Понадобятся фломастеры, бумажные полотенца и резинки. Сначала нужно разукрасить фломастерами салфетки — вдоль и поперек. Если хотите, чтобы яйца были поярче, делайте мазки пожирнее. Смело используйте сразу несколько цветов.
Затем яйцо надо поместить в салфетку и зафиксировать ее резинкой сверху. Резинки также можно надеть на получившуюся конструкцию в разных местах, тогда узор получится еще интереснее.
После яйца следует опустить в воду на 10 секунд, а потом убрать на сухую тарелку до высыхания. Кроме того, можно положить на яйцо мокрую фольгу и пройтись по ней ребром от ложки — получатся металлические разводы. Еще один вариант — смазать яйцо растительным маслом с пищевыми блестками.
Переводные тату
Самый простой и лаконичный способ украсить яйца на Пасху — переводные тату. Они пришли на смену привычным наклейкам. Продаются такие тату на маркетплейсах и стоят в среднем от 200 до 350 рублей.
Принцип их использования прост: на вареное яйцо наклеивают готовую переводную картинку, после недолгого контакта с водой рисунок переносится на скорлупу, оставаясь ярким и четким.
С помощью этого метода можно создавать как классические пасхальные мотивы — кресты, зайчиков, цветы, — так и необычные современные дизайны, например, абстрактные узоры.
Разноцветие от природы
Новый тренд этого года — не красить яйца, а уже покупать их разноцветными от природы. От кур-несушек разных пород получаются белые, коричневые, розоватые, голубоватые и даже зеленоватые яички.
Некоторые фермеры, занимающиеся разведением курочек, предлагают приобрести у них наборы, куда входит десяток яиц, скорлупа которых имеет самые разные оттенки.
