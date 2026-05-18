Команда из Богородского округа выиграла гран-при областного конкурса

Команда 6 «б» класса Центра образования № 30 из Богородского округа завоевала гран-при конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых». Финал прошел 16 мая в Котельниках и объединил 17 сильнейших команд Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале встретились победители зональных этапов из разных городов Московской области. Конкурс длился четыре месяца и собрал более 200 тысяч участников. В решающем этапе на сцену вышли 600 человек — родители, школьники и педагоги, которые вместе проходили конкурсные испытания.

Организаторами выступили министерство образования Московской области, региональное отделение «Движения первых», региональный ресурсный центр «Навигаторы детства» ФГБУ «Росдетцентр» и ГАОУ ДПО МО «КУРО». Участники представили выставку-презентацию «Семья и школа — воспитываем вместе» и творческую визитку «Секреты дружного класса».

Команда «Родительский десант» из Богородского округа получила высшую награду среди старших классов. Жюри отметило сплоченность, активность родителей и поддержку педагогов. Победители подчеркнули, что секрет дружного класса — в взаимовыручке, уважении и совместной работе ради общей цели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.