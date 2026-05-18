Богородский округ ввел особый противопожарный режим в 2026 году

Особый противопожарный режим действует в Богородском округе с 20 апреля 2026 года. Муниципалитет заранее подготовил силы и средства к пожароопасному сезону, утвердил планы тушения и усилил контроль за лесами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовка к пожароопасному периоду началась в начале года. 19 февраля администрация приняла постановление № 445 «О подготовке к пожароопасному периоду» и утвердила состав оперативного штаба по ликвидации природных пожаров. 17 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям определили дополнительные меры по защите населения и назначили ответственных должностных лиц.

В округе определили 17 населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров. Для них разработали паспорта пожарной безопасности и провели противопожарное опахивание общей протяженностью 40,76 км. Аналогичные документы подготовили для четырех детских лагерей — «Мир Калитино», «Мир на Озере», «Мир Дружба» и «Купавна».

С Ногинским филиалом ГАУ МО «Мособллес» согласовали план тушения лесных пожаров и график патрулирования. В этом году дополнительно закупили малую пожарную машину на базе УАЗ Патриот. Пожарную безопасность обеспечивают три лесопожарные станции, задействованы 50 человек и 26 единиц техники.

На территории округа расположены 53 водоема для наружного противопожарного водоснабжения, 25 из них оборудованы для забора воды, еще два планируют оснастить. Работает система видеомониторинга из девяти камер, организованы авиационные и наземные маршруты патрулирования, ведется космический мониторинг с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз.

Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы без разрешения и оставлять огонь без присмотра. При обнаружении возгорания необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.