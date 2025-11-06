Пейте воду и не паникуйте: как выжить во время сильной магнитной бури

Во время геомагнитных возмущений важно следить за режимом, пить больше воды и не терпеть головную боль, подчеркнула в беседе с РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Во время геомагнитного возмущения особенно важно внимательно следить за самочувствием: соблюдать режим сна и спать не меньше 8-9 часов ночью, пить достаточно воды и избегать тяжелой и жирной пищи, но при этом не допускать голода. Уменьшить спазм сосудов и улучшить кровоток помогут теплые ванны, контрастный душ и легкая гимнастика», — рассказала врач.

Она предупредила, что ни в коем случае нельзя терпеть головную боль — стоит принять обезболивающие препараты, рекомендованные ранее врачом.

«Кроме того, важно следить за артериальным давлением: не забыть принять подобранные ранее доктором лекарства, которые его нормализуют. А в промежутке между магнитными бурями можно заняться метеопрофилактикой. Закаливание, климатолечение, бальнеотерапия, умеренные физические нагрузки повышают устойчивость вегетативной нервной системы к любым внешним воздействиям», — отметила Демьяновская.

В эту пятницу Землю накроет самая мощная геомагнитная буря года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Несколько дней назад Солнце выбросило облака плазмы, направленные к нашей планете. А минувшей ночью произошел еще один выброс, и 7 ноября все они достигнут Земли почти одновременно. По прогнозам, сила бури может достичь уровня G4–G5 — от сильной до очень сильной. Сейчас фиксируются колебания классов G2–G3.

