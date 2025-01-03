Педиатр рассказала, как безопасно провести новогодние выходные с ребенком

Новый год — это время волшебства и радости для детей и взрослых. Ожидание подарков, сверкающие игрушки и огни, запах ели и мандаринов создают неповторимую атмосферу праздника. Однако праздники могут быть сопряжены не только с радостью, но и с неприятными ситуациями. Советами для родителей, как уберечь ребенка в новогодние каникулы от травм и других угроз здоровью, делится главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«В праздничные дни в местах отдыха всегда много людей, поэтому важно держать ребенка за руку. Перед прогулкой обязательно примите дополнительные меры безопасности: оденьте ребенка ярко — так его будет легче заметить. Сделайте фото — проще показать фото, чем описывать, во что был одет ребенок. Заранее объясните ему, что делать, если он потеряется: подойти к человеку в форме — продавцу, охраннику, полицейскому. Выучите с ребенком фамилию, имя, адрес, а также положите ему в карман свою визитку или записку с контактами», — сказала Нисо Одинаева.

Специалист добавила, что также важно следить за питанием ребенка. Помните о правиле двух часов: если еда находилась при температуре выше +6 градусов более 2 часов, то ее нельзя есть. Это простое правило поможет избежать многих неприятностей. Если вы покупаете готовые продукты, выбирайте те, что герметично упакованы. И обязательно обращайте внимание на дату и время изготовления, указанные на маркировке. Если время не указано, то лучше отказаться от покупки. Избегайте продуктов с большим количеством консервантов, красителей и других добавок. Помните, что дети более чувствительны к некачественной пище, чем взрослые.

«В праздничные дни дети могут получить травмы при использовании пиротехники или во время катания на коньках и с горок. Самостоятельно использовать фейерверки детям запрещено. Если вы все же решили порадовать себя фейерверком, покупайте его только в официальных магазинах, имеющих сертификат. При запуске расскажите ребенку о технике безопасности и тщательно следите за его действиями. При катании на тюбинге, коньках или лыжах соблюдайте правила безопасности. А лучше — замените их более безопасными видами отдыха, например, слепите снеговика или постройте снежную крепость», — добавила специалист.

Длинные новогодние выходные — это в первую очередь возможность провести время с теми, кого вы любите. Важно, чтобы праздник не омрачался неприятными событиями. При плохом самочувствии ребенка обращайтесь к специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.