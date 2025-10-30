Педагогов Сергиева Посада предупредили о телефонных мошенниках

Заместитель прокурора Анна Зарянова рассказала о двухэтапном методе, который используют преступники. Сначала злоумышленники звонят, чтобы проверить бдительность человека. Если жертва не раскрывает данные и обрывает беседу, то спустя несколько часов или дней ей поступает повторный звонок. На этот раз мошенники представляются сотрудниками полиции или других государственных органов. Их главная цель — вынудить человека сообщить личную информацию или данные банковских карт.

Для защиты от подобных атак Анна Зарянова рекомендовала ряд простых, но эффективных мер. Чтобы не попасться, важно: никогда не сообщать пароли и данные карт по телефону; проверять все поступающие сведения; не выполнять инструкции неизвестных людей; при подозрительных звонках — сразу заканчивать разговор и, при необходимости, фиксировать факты в полиции.

Соблюдение этих правил помогает не только защитить себя и своих близких, но и повышает шансы вернуть деньги, если мошенникам все же удалось добиться своего.