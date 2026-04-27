Педагогов Подмосковья пригласили на форум в Москве

Форум классных руководителей пройдет с 29 сентября по 1 октября 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве. К участию приглашают действующих классных руководителей и кураторов групп СПО, прием заявок открыт до 31 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

VI Форум классных руководителей объединит педагогов из разных регионов страны. Чтобы принять участие, необходимо до 31 мая подать заявку. Конкурсный отбор проходит в онлайн-формате на площадке «ВКонтакте» и включает несколько этапов: заполнение анкеты, тестирование по теории и методике воспитания, проверку знаний по ценностно-смысловым основам, оценку профессиональных компетенций, а также подготовку видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.