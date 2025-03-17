Педагогов Подмосковья приглашают ознакомиться с курсом по профилактике неонацизма

Российским обществом «Знание» разработан и реализуется на платформе «Знание.Академия» онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде», сообщает пресс-служба организаторов.

Курс предназначен для учителей, педагогов, преподавателей, сотрудников сферы молодежной политики и других участников педагогического и воспитательного процессов и состоит из 20 уроков, включающих в себя видеолекции, конспекты и дополнительные материалы по теме урока.

В курсе рассматриваются следующие темы: «Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как составная часть неонацистских угроз для России», «Угрозы украинского неонацизма для современной российской молодежи», «Деятельность неонацистских течений и организаций в сети Интернет: каналы пропаганды и механизмы вербовки», «Профилактика распространения идеологии неонацизма: виды, инструменты и форматы работы», «Профилактическая работа в сети Интернет», а также «Роль лидеров мнений в профилактике и просвещении».

Более подробно ознакомиться с курсом можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.