Педагогов Подмосковья приглашают 7 июля на онлайн-конференцию по нейросетям

7 июля пройдет конференция «Технологии Яндекс Образования для учителей информатики. Как нейросети помогают современной школе». Об этом рассказали в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

На конференции выступят педагоги, эксперты Яндекса, региональных министерств образования и институтов развития образования. Они расскажут учителям о способах применения нейросетей в педагогической практике.

Также специалисты Яндекс Образования подведут итоги программы Кадровый резерв и расскажут, какие инициативы ожидают учителей в новом учебном году.

Педагоги смогут получить сертификат участника. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе Яндекс Учебник и в личном кабинете ввести код, который скажут в конце мероприятия.

Онлайн-конференция начнется 7 июля в 12:00. Участие бесплатное, регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.