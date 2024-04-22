Педагогов из Мытищ приглашают посетить форум классных руководителей

Поделиться опытом работы и рассказать о секретах воспитания подрастающего поколения педагоги со всей России смогут на IV Всероссийском форуме классных руководителей.

Подать заявку на участие могут действующие классные руководители и кураторы групп СПО. Отбор проводится онлайн на площадке ВКонтакте и будет состоять из нескольких этапов отбора. Чтобы принять в нем участие, нужно до 10 июня заполнить анкету по ссылке.

Форум будет проходить в Москве с 3 по 5 октября. Следить за новостями группы можно в официальном сообществе форума в социальной сети ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.