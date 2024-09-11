Педагогов Дмитровского городского округа обучили делать окопные свечи для нужд СВО

В Центре детского творчества города Дмитрова состоялся обучающий мастер-класс по изготовлению окопных свечей для педагогов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мастер-класс провела Татьяна Денисова, наставник первичного отделения Движения Первых, которое действует на базе Молодёжного центра «квАРТал».

Окопные свечи — это полезные приспособления, которые могут облегчить жизнь солдат в сложных условиях. На них можно подогреть или даже приготовить пищу, а также использовать в качестве обогрева.

Знаниями и навыками, полученными на мастер-классе, педагоги поделятся с детьми на своих занятиях.

В каждую окопную свечу была вложена частичка душевной теплоты и добра, чтобы придать сил нашим солдатам на передовой. Готовые свечи отправятся в зону проведения специальной военной операции, где они согреют наших защитников в это непростое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.