Педагоги со всего Подмосковья обсудили лучшие практики дошкольного образования

Марафон педагогических достижений для воспитателей и специалистов дошкольного образования прошел во вторник на базе дошкольного отделения № 2 Сергиево-Посадской второй школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие, организованное областным Центром дошкольного образования, проводится уже в шестой раз. На одной площадке для профессионального диалога собрались около 70 педагогов из городов Московской области. Основной темой стало социально-коммуникативное развитие детей.

Большой отклик участников вызвали представленные на выставке современного игрового оборудования инновационные практики — виртуальный музей, игровой деревянный комплекс, игры для популяризации семейного чтения и настоящая мультстудия.

Марафон доказывает, что дошкольное образование динамично развивается и предлагает новые и эффективные решения для воспитания подрастающего поколения.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.