Педагоги Реутова приняли участие в XI подмосковном слете «Воспитатель года»

В одном из муниципалитетов Московской области состоялся XI подмосковный слет «Воспитатель года Подмосковья-2025». В этом значимом мероприятии приняли участие педагоги из Реутова — представители учебно-методического центра и школы № 10, сообщает пресс-служба администрации округа.

Слёт собрал лучших воспитателей региона, членов клуба «Воспитатель Подмосковья», а также участников областного конкурса. Для педагогов это уникальная возможность обмена опытом, знакомства с новыми методиками и обсуждения актуальных вопросов дошкольного образования. В программе были мастер-классы, лекции и разбор конкурсных заданий, что особенно полезно для конкурсантов.

Реутовскую делегацию представляли четыре специалиста: победитель муниципального этапа конкурса — музыкальный руководитель школы № 10 Елена Фадеева, которая в апреле выступит на региональном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2025», методисты учебно-методического центра Ульяна Журавлева и Елена Мачехина, а также старший воспитатель школы № 10 Ольга Авилова.

Участие в подобных мероприятиях позволяет педагогам повышать квалификацию, внедрять передовые методики и развивать профессиональное сообщество. Это важный шаг в развитии дошкольного образования и подготовки будущих победителей конкурса.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.