Педагоги Реутова обсудили развитие функциональной грамотности на конференции 10 декабря

Муниципальная педагогическая конференция по вопросам функциональной грамотности прошла 10 декабря в школе №3 Реутова с участием учителей, заместителей директоров и руководителей методических объединений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №3 Реутова 10 декабря состоялась муниципальная педагогическая конференция «Функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов». В мероприятии приняли участие учителя, заместители директоров образовательных организаций и руководители школьных методических объединений города.

В рамках конференции участники заслушали доклады о повышении читательской, математической и информационной грамотности среди школьников. Особое внимание уделили инновационным образовательным практикам, в том числе мнемотехнике, которая помогает запоминать информацию с помощью ассоциаций и образов.

Директор школы №3 Ирина Смирнова отметила, что функциональная грамотность становится важной частью современного образовательного процесса, и подчеркнула необходимость освоения новых методов работы с учащимися. По завершении встречи педагоги обсудили предложенные техники обучения и обменялись опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.